Восемь брянских проектов получили президентские гранты на почти 18 миллионов рублей. Часть денежных средств победители должны вложить сами в качестве софинансирования.Брянский региональный общественный благотворительный фонд имени братьев Могилевцевых получил грант на исторический проект «Наследие Тенишевых: сохранение и возрождение». Сумма поддержки на реализацию составила около 1 миллиона 979 тысяч рублейАвтономная некоммерческая организация «Центр психологии и развития человека «Сфера» на реализацию своего проекта «Центр комплексной коррекции и помощи семьям, воспитывающим детей с ментальными и множественными нарушениями «Сфера возможностей» получила грант около 2 миллионов 977 тысяч рублей.Брянская региональная молодежная общественная организация «Военно-спортивный клуб «ПАТРИОТ» десантного профиля создаст за счет гранта «Мобильный центр «ПАТРИОТ». На реализацию проекта они получили грант в сумме около 4 миллионов 752 рублей.Автономная некоммерческая организация «Центр помощи пожилым людям и инвалидам «Мы вместе» выиграл конкурс с проектом «Жизнелюбы, вас ждут клубы!». Им перечислили около 2 миллионов 929 тысяч рублей.Автономная некоммерческая организация Центр семейного досуга и детского развития «Творческая мастерская Визард» с проектом «Волонтерам тоже нужна помощь» получила грант около 494 тысяч 586 рублей.Грант в сумме около 2 миллионов 988 тысяч достался Брянской региональной детской общественной организации «Союз пионерских, детских, подростковых организаций». Эти средства пойдут на реализацию проекта \\"Формирование информационно-образовательного пространства и медиакультуры лидеров детских объединений Брянской области\\".Разработка Частного учреждения профессионального образования «Новозыбковская автошкола» «Дорога для всех. Программа повышения мобильности людей с ограниченными возможностями» удостоилась финансовой поддержки в сумме около 499 тысяч рублей.Брянское региональное отделение всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» получило грант около 1 миллиона 296 тысяч рублей. Победу принес проект «Мобильный отряд «Школа безопасности».Фонд Президентских грантов ежегодно помогает воплощать в реальность лучшие благотворительные, образовательные и социальные проекты в России. Брянские организации регулярно оказываются в числе победителей конкурсов фонда. Это позволяет дополнительно развивать социально-культурную сферу региона, поддерживать тех, кому трудно, проводить интересные молодежные и патриотические мероприятия.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».