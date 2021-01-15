В Брянске договорились сохранить яблоневый сад у стен Свенского монастыря. Работы будет проводить инженерно-технологический университет. Об этом говорили глава региона Александр Богомаз на встрече с ректором учебного заведения Валерием Егорушкиным, посвященной 90-летию вуза.БГИТУ вместе с региональным управлением лесами разработают программу паспортизации старовозрастных дубов в населенных пунктах Брянской области.В прошлом году специалисты университета выполнили паспортизацию дворов многоквартирных домов Брянска, работы по содержанию городских лесов, сообщают в пресс-службе областного правительства. Переработали также лесохозяйственный регламент на земельные участки, занятые городскими лесами в Брянске.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».