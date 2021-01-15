В Брянской области с нового года снизилась плата за вывоз мусора. За одного человека придется платить 77 рублей 8 копеек. Это почти на три рубля меньше, чем раньше. Такую плату в конце прошлого года установили на основании приказа управления государственного регулирования тарифов Брянской области.При этом годовая норма накопления отходов не изменилась и составляет 2,03 кубометра на одного проживающего. Платить также придется за квартиру, в которой не прописан ни один житель.Первые квитанции с новой суммой жители получат в феврале, сообщают в пресс-службе регионального оператора по обращению с отходами.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».