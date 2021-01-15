В брянском городе Новозыбков из-за болезни водителей сократили рейсы автобусов. По маршрутам Совхоз, ГАТП, Дыбенко в первую смену будут курсировать три машины, во вторую - две. Почти не изменится число рейсов по маршрутам Карховка, РТП, 114-й квартал, Крестьянская, сообщает \\"Новозыбков.SU\\".- Из 26 водителей на больничном находятся восемь, - сказал директор компании-перевозчика. - У трех подтвердился коронавирус. Болеют также кондукторы и диспетчеры. На оставшихся работников увеличилась нагрузка, поэтому число рейсов пришлось сократить.Кстати, в Новозыбкове проезд в общественном транспорте подорожал до 19 рублей.В Новозыбкове на 15 января подтвердили 512 случаев заболеваний коронавирусом.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».