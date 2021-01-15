В пятницу, 15 января, Российский футбольный союз решит судьбу ФК «Динамо-Брянск», который угодил в коронавирусный скандал. Предположительно, в августе прошлого года сине-белые провели игру первенства ФНЛ, имея положительные тесты на инфекцию.Как стало известно «Комсомольской правде» в Брянске, в ситуации будет разбираться контрольно-дисциплинарный комитет. Заседание пройдет в формате видеосвязи. Начало - ориентировочно, в 15.00.По предварительной информации, 30 августа брянские динамовцы проводили игру с омским «Иртышом» на своем поле. Однако она не должна была состояться: у нескольких игроков были положительные тесты на коронавирус. Однако руководство клуба этот факт утаило, в том числе от самих спортсменов. Правда всплыла позже – в разгар очередного скандала в клубе.Теперь ФК «Динамо-Брянск» грозит большой денежный штраф. Также отдельных личностей могут дисквалифицировать, а у команды отобрать три очка.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».