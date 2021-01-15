В брянском городе Новозыбков ограничили массовые купания на Крещение. Соответствующее распоряжение выпустила Новозыбковская городская администрация.У купелей организуют дежурство спасателей, полицейских и медиков. Они будут дежурить с девяти часов вечера 18 января до четырех часов утра 19 января, а также с восьми часов утра до четырех часов вечера 19 января на купели в селе Белый Колодец и в месте возможного купания в селе Внуковичи возле обустроенного родника \\"Король\\".В местах купаний будут дежурить сотрудники сельских администраций. Они должны обеспечить наличие знаков, запрещающих купание.Напомним, Крещенские купания запретили в брянских Клинцах. Вопрос о организации купаний в Брянске остается пока открытым.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».