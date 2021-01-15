В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 15 января 2021 года. За минувшие сутки заболели 191 жителя региона. Выздоровели 291 пациента, новых смертей не регистрировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 26069 человек подтвердили ковид, вылечились 23754 жителя области, умерли 220 пациентов.За сутки выполнили 2854 тестов на инфекцию.На этот раз больше всего новых заболевших выявили в Брянске - 99 пациентов. На втором месте Брянский район, здесь подтвердили 32 случая коронавируса. 8 новых случаев обнаружили в Стародубском районе.Всего опасную инфекцию за минувший день зафиксировали в 19 городах и районах Брянской области.Карта распространения коронавируса в Брянской области на 15 января 2021 года:— Брянск – 10278 (+99)— Брянский район – 3336 (+32)— Дятьковский район – 1076 (+7)— Карачевский район – 854 (+7)— Комаричский район – 679— Клинцы – 631 (+5)— Трубчевский район – 630 (+3)— Стародубский район – 655 (+8)— Жуковский район – 570 (+1)— Брасовский район – 573 (+6)— Выгоничский район – 570— Новозыбков – 512— Навлинский район – 522— Унечский район – 461 (+1)— Климовский район – 434 (+7)— Сельцо – 406— Фокино – 377— Погарский район – 368 (+1)— Мглинский район – 361 (+1)— Почепский район – 331— Дубровский район – 322— Суземский район – 316 (+2)— Клинцовский район – 310— Клетнянский район – 255 (+1)— Злынковский район – 250 (+2)— Гордеевский район – 227 (+6)— Суражский район – 205— Красногорский район – 177 (+1)— Севский район – 166 (+1)— Жирятинский район – 100— Рогнединский район – 65— Иногородние – 52.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».