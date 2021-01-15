Брянские активисты выиграли президентский грант почти два миллиона рублей на проведение Тенешевских фестивалей. Всего на их задумку нужно 2,4 миллиона рублей. Субсидия выиграл Брянский региональный общественный благотворительный фонд имени братьев Могилевцевых.В рамках фестиваля в Хотылеве расчистят от поросли усадебный парк Тенешевых. Второй фестиваль пройдет в Смоленской области в усадьбе княгини Тенешевой. Кроме того проект предполагает выставки изделий народных промыслов, выполненных школьниками и студентами, онлайн-выставки в Брянске и Смоленске, фестиваль молодежных театральных коллективов в Санкт-Петербурге.\\"Фестиваль в Хотылево станет фестивалем творчества молодежи, - говорится в аннотации проекта на сайте президентских грантов. - Фестиваль в Талашкино - фестивалем диалога культур и обмена опытом между народными мастерами и молодежью\\".Активисты собираются создать виртуальный музей Марии Тенешевой. В нем будут представлены биография, фотографии, библиотека, фильмы. Посетители смогут удаленно побывать в домах Тенишевых в Санкт-Петербурге, ее музей в Смоленске, ее училище в Брянске, виртуальную реконструкцию дома Тенишевых в Хотылеве.Всего гранты получили восемь брянских общественных организаций.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».