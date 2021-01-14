В брянских Клинцах отменили Крещенские купания. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации города. Традиционное погружение в купели отменили на основании протокола расширенного заседания оперативного штаба.Запрещающий документ вышел буквально через сутки после того, как власти обозначили места для Крещенскиих купаний. Предполагалось, что они пройдут в селе Ардонь и на Стодольском пруду. Рядом с купелями планировали организовать дежурства спасателей, полицейских и медицинских работников.Интересно, последуют ли примеру Клинцов другие районы области?К примеру, руководители Брянска подобное решение могут принять только на основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по Брянской области.- Наши службы готовят теплые палатки, оборудуют купели, - рассказали \\"КП-Брянск\\" в пресс-службе Брянской городской администрации. – Если купания разрешат, то они пройдут в обычном режиме.Если все же Крещенские купания не отменят, то горожане и гости областного центра смогут окунуться в прорубь в трех районах. В Володарском - на реке Десна на пляже у ж/д Вокзала, в Фокинском – на озере Мутное и озере ГРЭС в поселке Белые Берега и в Бежицком - на Десне в районе ГРК «Бристоль».Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».