В Брянской области на час ночи 14 января 2021 года коронавирусом заболели 190 жителей. Выздоровели 256 пациентов, новых смертей не произошло.В целом с начала пандемии в регионе у 25684 человек подтвердили диагноз, вылечились 23260 жителей области, умерли 218 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2424 теста на коронавирус. За все время тестирование провели 384212 раз.Новые случаи зафиксировали в 26 городах и районах. В лидерах по приросту заболеваемости – Брянский район (43), Брянск (37), Злынковский район (21).Брянский губернатор поручил чиновникам на местах проверить районные больницы. В медучреждения велено отправиться главам и их заместителям по социальным вопросам. Узнать нужно следующее: какая ситуация в муниципалитете, сколько заболевших, как принимают больных, как жители обеспечиваются лекарствам.В регионе вновь стали чаще болеть коронавирусом пенсионеры и неработающие граждане. На их долю приходится 39 процентов всех случаев. Дальше по убывающей – работники предприятий, медики и педагоги.На заседании оперштаба объявили, что среднесуточный показатель темпа прироста заболеваемости за последнюю неделю составил 0,7 процента. Коэффициент распространенности инфекции – 0,96. А средний показатель тестирования методом ПЦР – 114 на 100 тысяч населения в сутки.Стало известно, что на первой неделе 2021 года заболеваемость коронавирусом в регионе снизилась на 4,1 процента по сравнению с предыдущей.За сутки в Брянске поймали двух безмасочников. На обоих составили протоколы об административных правонарушениях.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».