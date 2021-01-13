В Брянске начался суд над председателем комитета ЖКХ Брянской городской администрации Игорем Гинькиным. Его обвиняют в халатности, которая привела к гибели трех женщин. Жертв загрызли бездомные собаки. Первое заседание состоялось 12 января в Бежицком районном суде, сообщает \\"Городской\\".По версии следствия, именно чиновник должен был отвечать за содержание бездомных животных.Родственники потерпевших рассказывают, что собаки не тронули колбасу одной из жертв, которая лежала в сумке, но буквально съели человека. К потерпевшей не могли подойти медики - не пускали псы.Одна из женщин умерла от травм в больнице. Кстати, все трое потерпевших находились в состоянии алкогольного опьянения. Родные не смогли объяснить, что они делали ночью в гаражах.Всего бездомные собаки покусали за год в этом районе 13 человек, среди них - семь детей. Потерпевшие требуют компенсацию в 16 миллионов рублей.Игорь Гинькин считает себя невиновным. По словам чиновника, он добросовестно выполнял свою работу. Собак отлавливали, вакцинировали, стерилизовали и отпускали обратно. За все время ни одно животное не признали агрессивным. В этом случае, его нужно изолировать, поместить в приют. А такого в Брянске пока нет. Но в полномочия Гинькина строительство приюта не входило.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».