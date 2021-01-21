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На благоустройство сквера Игната Фокина в Брянске направят 17,3 млн рублей

Обновление территория получит в 2021 году по нацпроекту
Анна ЛЕВКИНА
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В 2021-м в Брянске благоустроят 10 дворов и четыре общественные территории. В их числе – сквер имени Игната Фокина.

В 2021-м в Брянске благоустроят 10 дворов и четыре общественные территории. В их числе – сквер имени Игната Фокина.

Фото: Анна ЛЕВКИНА

Ориентировочно, 17,3 миллиона рублей выделят на благоустройство сквера имени Игната Фокина в Брянске. Работы проведут в наступившем году.

В 2021-м в областном центре продолжат благоустраивать общественные территории и дворы. Одним из ремонтируемых объектов станет сквер, расположенный по улице Дзержинского в Фокинском районе. Работы выполнят по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Его реализуют в регионе с 2017 года.

Предполагается, что сквер в окрестностях Дворца железнодорожников получит отреставрированный памятник революционному деятелю, новые пешеходные дорожки, скамейки, урны, фонари. Также на участке высадят дополнительные деревья и кустарники.

Добавим, за время программы в Брянске отремонтировали шесть десятков дворов. Непосредственно на 2021-й запланировано обновление еще десяти. Также вторую жизнь получат четыре общественных пространства.

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