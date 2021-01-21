Брянский легкоатлет завоевал «бронзу» всероссийских соревнований

Фото: instagram, страница Ильи Иванюка.

Брянец Илья Иванюк завоевал третье место на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике, которые проходили в Челябинске 19 января. Призовой для спортсмена стала дисциплина «прыжки в высоту». Об этом сообщает Центр спортивной подготовки Брянской области, где занимается атлет.

По традиции мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина собрал лучших прыгунов страны. Общее число участников составляло около 150.

Брянский спортсмен взял планку в 2,23 метра. От победителя Илью Иванюка отделили пять сантиметров, а от серебряного призера – три.

«Получилась своеобразная реконструкция финала чемпионата мира 2019 по составу участников, только вместо Мутаза Баршима выступил Даниил Цыплаков», - отмечают в брянском Центре.

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