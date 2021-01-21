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В Брянской области реконструируют всемирно известный «Палеолит»

Музей в 1985 году открыл учитель Леонид Гришин
Надежда ПЕТРУНИНА
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На реконструкцию музея "Палеолит" планируют выделить около 64 миллионов рублей.

На реконструкцию музея "Палеолит" планируют выделить около 64 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области реконструируют всемирно известный музей «Палеолит» в селе Юдиново Погарского района. На реконструкцию планируют выделить около 64 миллионов рублей. На базе учреждения культуры создадут туристический центр, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Музей в селе открыл в 1985 году учитель Леонид Гришин. Это место представляло собой законсервированный раскоп двух жилищ первобытных людей. В основании одного из них лежали до 30 черепов мамонтов.

История музея берет отсчет с 1934 года. Житель села копал яму под погреб и наткнулся на твердый предмет. Это были кости какого-то животного, но явно не местного. Их отправили в райцентр. Ученые установили возраст останков – около 15 тысяч лет. На месте Юдинова раньше находилось поселение кроманьонцев – охотников на мамонтов.

- В Юдиново приезжали ученые-археологи из разных стран мира, в том числе США, - рассказывает заведующая музеем Мария Бравкова. – Сначала они не верили, что стоянка подлинная. И только после того, как потрогали все своими руками, пришли к выводу, что аналогов музею в Юдиново в мире нет.

Отметим, что в этом году на Брянщине реконструируют многие учреждения культуры.

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