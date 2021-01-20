Брянцы сдали в ломбарды имущество на 326 миллионов рублей

За 9 месяцев прошлого года брянцы заключили почти 46 тысяч договоров займа с ломбардами. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Имущество на общую сумму 326,8 миллионов рублей сдали в ломбард жители Брянской области в январе-сентябре прошлого года. Это на 3,2 процента больше аналогичного показателя 2019-го. Любопытные статистические данные обнародовало брянское отделение «Банка России» в среду, 20 января.

В целом жители региона стали реже обращаться в ломбарды. Годовое снижение составило 17 процентов. Причем средний размер займа в отчетный период равен 7140 рублей. А всего за девять месяцев с подобными организациями заключили почти 46 тысяч договоров.

- В этом году брянцам станет проще отличить ломбард от мошенника, поскольку с начала 2021-го изменились правила работы этих структур, - говорят в брянском отделении «Банка России». - Теперь право на статус ломбарда будут иметь только организации, включенные в реестр ломбардов. Соответственно, «Банк России» сможет ограничивать работу ломбардов не через суд, а исключая из реестра.

Действующим ломбардам необходимо подтвердить свой статус. Только после этого он попадет в новый реестр.

Кстати, на 1 октября прошлого года в Брянской области было зарегистрировано 14 ломбардов. А годом ранее - 18.

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