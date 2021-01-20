В Брянской области в Крещенские купели окунулись 3800 верующих

В Брянской области в ночь с 18 на 19 января в Крещенские купели окунулись 3 тысячи 800 жителей. Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

В Брянской области в ночь с 18 на 19 января в Крещенские купели окунулись 3 тысячи 800 жителей. В самом Брянске – более 700. Безопасность купающихся обеспечивали представители спецслужб, всего 380 человек. Задействовали более 130 единиц техники.

Всего в регионе в этом году определили 42 места проведения водного обряда. Из них восемь мест организовали на открытых водоемах.

В Брянске купания прошли в трех прорубях: на пляже у ж/д вокзала Брянск-I, на реке Десне у ГРК «Бристоль» в Бежицком районе, на озере ГРЭС в поселке Белые Берега в Фокинском районе.

- Ночные купания прошли организованно и без происшествий, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Напомним, Крещенские купания в Брянске были под вопросом из-за коронавируса. И только 18 января решением оперативного штаба их разрешили организовать.

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