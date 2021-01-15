В Брянской области на час ночи 15 января 2021 года число заболевших коронавирусом составляет 25878 человек. За прошлые сутки подтвердили 194 новых случая.Выздоровели за все время 23463 пациента, умерли 220 человек. Накануне от ковида скончались два брянца. За сутки выписали 203 брянца.За 24 часа провели 2845 тестов на инфекцию. Общий объем тестирования составил больше 387 тысяч.Президент поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса. В Брянскую область в январе-феврале поступит больше 48 тысяч доз вакцины \\"Спутник V\\".За прошедшие сутки в Брянске трех человек оштрафовали за отсутствие медицинской маски. Это продавцы и покупатели в магазинах.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».