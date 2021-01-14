Жителей Брянской области предупредили об аномально холодной погоде с 15 по 19 января. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7-9 градусов, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.Низкая температура может споровоцировать чрезвычайные ситуации: пожары в частном секторе, переохлаждения населения, нарушения в работе тепловых и энергетических систем. Жителям рекомендуют ограничить пребывание на свежем воздухе, одеваться теплее, не находиться на улице пьяным.Для обогрева жилья не использовать самодельные устройства.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».