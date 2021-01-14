За верность журналистике наградили бывшего губернатора Брянской области Юрия Лодкина. Грамоту от Союза журналистов России и Благодарственное письмо от действующего главы региона ему вручил Александр Коробко в День российской печати 13 января. Встреча прошла дома у Юрия Евгеньевича, сообщает \\"Брянская губерния\\".Юрий Лодкин с 1996-й по 2004 год был губернатором Брянской области. С 1968-го Юрий Евгеньевич работал журналистом в районных и областных газетах. До 1993 года был корреспондентом ТАСС.В 1993 году Юрий Лодкин был избран главой администрации области, но президент его отстранил. После был избран депутатом Совета Федерации.Юрий Лодкин - член Союза журналистов и Союза писателей России. Награжден орденом Дружбы, двумя орденами Русской Православной Церкви и различными медалями.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».