В Брянске хотят благоустроить площадь перед ДК БМЗ. Такое поручение дал губернатор Брянской области Александр Богомаз на оперативном совещании по итогам реализации национального проекта «Культура» в Брянской области в 2020 году и планах на 2021 год.Рядом уже отремонтировали Майский парк, к 150-летию Ленина реконструировали памятник Ильичу, привели в порядок сквер Морозова.В 2020-м завершили второй этап реконструкции ДК БМЗ. В здании капитально отремонтировали служебные и подсобные помещения. В этом году полностью завершится крупнейшая в истории ДК БМЗ реконструкция этого учреждения культуры, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».