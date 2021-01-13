30-летний житель Унечского района получил пять лет колонии общего режима за мошенничество с материнскими капиталами.В суде установили, что с января 2018-го по март 2019 года злоумышленник подыскал пятерых получателей материнского капитала. Он организовал мнимые сделки по покупке жилья. Но дома были непригодны для проживания.В итоге жилищные условия семей не улучшили, а из федерального бюджета похитили больше двух миллионов рублей.Приговор брянцу пока не вступил в законную силу.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».