В Брянской области в первую неделю нового года заболеваемость коронавирусом снизилась на 4,1 процента по сравнению с предыдущей неделей. На первом месте по заболеваемости вновь оказались пенсионеры и неработающие брянцы. На их долю приходится 39 процентов всех заболевших. Дальше идут работники предприятий - 15 процентов, медработники - 9 процентов, работники в сфере образования - 8,7 процента.В Брянской области продлили самоизоляцию для пенсионеров до 31 января, запреты на посещение торговых центров для подростков и проведение корпоративов в кафе и ресторанах - до 2 февраля.В регионе для больных коронавирусом работают 13 больниц. В них 2265 коек, 2085 - с подачей кислорода.В Брянскую область поступило 1942 дозы вакцины от коронавируса. 561 человек привился. Это медработники, соцработники и учителя. В январе-феврале в регион должно поступить 48600 доз препарата \\"Спутник V\\".Брянским пациентам выдали бесплатных лекарств от коронавируса на 53,3 миллиона рублей.В Брянской областной больнице смонтировали емкости для жидкого кислорода. В областной больнице, в госпитале для ветеранов войн и в Унече устанавливают криогенные емкостей для хранения кислорода. Это позволит сделать запас, равный двум тысячам баллонов, сообщают в пресс-службе областного правительства.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».