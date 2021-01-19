Шесть человек поступили в ожоговое отделение первой городской больницы Брянска с начала года с обморожениями конечностей. Двое из них скончались. Еще один находится в реанимации. Об этом сообщает телеканал ГТРК «Брянск».В последние дни в Брянске установилась аномально холодная погода. Средняя температура воздуха на 7-9 градусов ниже климатической нормы. А потому в регионе участились случаи обморожений.Так, одну из двух смертей зафиксировали совсем недавно. Пациента доставили в указанный ожоговый центр в субботу, 16 января. Некоторое время он провел в реанимации. Увы, спасти брянца не удалось.В основном, с обморожениями поступают люди, ведущие асоциальный образ жизни, злоупотребляющие алкоголем и суррогатами алкоголя.Специалисты медучреждения призвали население не употреблять спиртное, не выходить на улицу голодным, не курить на морозе и носить свободную одежду.Кстати, для бездомных в Брянской области создано два комплексных центра. Они расположены в Брянске и Клинцах. В этих учреждениях есть, в том числе, отделения ночного пребывания. Там можно переночевать и получить еду.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».