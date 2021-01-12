Многодетной семье из Брянской области помогли с покупкой нового благоустроенного жилья. До этого семь человек, шестеро из которых дети, ютились в стареньком аварийном доме в Злынковском районе. К нему не были подведены газ и вода. До ближайшей колонки ходить приходилось почти километр в одну сторону. Подарок ценой в наследство семье Белокопытовых сделала знакомая. Она - обычный социальный работник из Новозыбкова.Мать-одиночкаУ 33-летней Марии Белокопытовой шестеро детей. Самому старшему 13, младшему - год и месяц. Женщина родилась в Краснодарском крае. А в Брянскую область перебралась в 2010-м вместе со вторым мужем. Ему пообещали хорошую работу и жилье в Клинцовском районе. Но слово не сдержали. На новом месте пара осталась ни с чем. Но возвращаться на родину не стали.- У меня был ребенок от первого брака, - рассказывает «Комсомолке» Мария. - Еще двух родила от второго мужа. Но семейная жизнь не задалась. В итоге супруг нас бросил и уехал. Вскоре я встретила другого мужчину. Забеременела в четвертый раз... Тогда-то и перебралась в Злынковский район, где, по слухам, было много свободных домов. В поселковой администрации мне пошли на встречу и предоставили временное жилье. Правда, дом был ветхий, без газа, воды. Прожили там с детьми мы до холодов.Осенью Мария вновь пошла к властям. Ей дали другой дом. Но он был не намного лучше прежнего. Разве что в нем была печь. При этом рушился потолок, а за водой приходилось ходить в колонку за 800 метров!Обманули с материнским капиталомОставалась надежда на материнский капитал. Но и тут не повезло. Местные жители посоветовали Марии неких предприимчивых \\"риелторов\\". А те многодетную мать обманули.- Мне велели написать доверенность на некую девушку, чтобы она могла от моего лица распоряжаться деньгами, - вспоминает Мария. - После этого начались поиски жилья. Вскоре мне показали приобретаемый дом. В нем было все необходимое. Нашу семью он устроил. Но по факту я стала владелицей пустыря! Но это я узнаю позже, из материалов прокурорской проверки.Кстати, к правоохранителям женщина пошла не сразу - боялась угроз. Но постепенно быт без элементарных удобств стал невыносим.- В итоге я написала заявление в прокуратуру, - продолжает мать шестерых детей. - Оказалось, что за средства материнского капитала, купили не тот дом, что мне показывали. Мой же представлял собой огороженный участок с табличкой в поселке Вышков Злынковского района. А его прежняя владелица умерла. Пока добиться возвращения денег не получилось, прокурорская проверка продолжается.По зову сердцаЛюдмила Кириченко знает Марию давно. Многодетная мать жила по соседству с ее родителями. А сама Людмила частенько наведывалась в злынковскую Софиевку.- Мария регулярно покупала молоко и сметану у матери, - начала рассказ Людмила. - Также в родительском доме частенько видела детей Марии и ее саму. Женщине нелегко жилось в поселке, местный народ ее недолюбливал, называл непутевой и потихонечку «съедал». Она жаловалась матери, часто плакала... Потому я всегда ее жалела, старалась помочь. Лично я не считала соседку беспутной. Она не пьет и видно, что старается! Просто нелегкая судьба у нее, и не тех мужчин выбирала.Сама Людмила живет в Новозыбкове. Она социальный работник. У нее муж и двое детей - мальчик и девочка 11 и 12 лет. Оба учатся в кадетской школе.- Когда умер отец, мне в наследство достался автомобиль, - говорит Людмила. - Я решила его продать, а вырученные деньги отдать семье Белокопытовых. Признаюсь, родные были не в восторге от такого поступка. Поддержала только мама. До сих пор в родной Софиевке идут пересуды, меня ругают и не понимают... Но таково мое решение. И считаю его верным.В новую жизньДом для Марии и ее детей искали больше двух недель. Осмотрели несколько вариантов. Был один и в самой Софиевке. Но дом стоял поодаль от остального поселка, у леса. Добираться до школы и детского сада неудобно.- Ориентировались, прежде всего, на цену, - добавляет соцработница. - Также важно было месторасположение. Искали населенный пункт, в котором есть и школа, и детский сад. В итоге покупка обошлась нам примерно в 200 тысяч рублей. Причем первоначально дом представлял одно большое помещение. А потом мы делали перегородки и ремонт.Сама Мария к переезду отнеслась легко и радостно.- В Софиевке мне было непросто, - сетует женщина. - Я даже не смогла найти там крестных для своих детей! Оббежала все дома… Вызвалась лишь Людмила, за что я ей очень благодарна. Причем крестить решили не самого младшего и болезненного, как планировали изначально, а всех шестерых!ВМЕСТО ЭПИЛОГАНа новом месте многодетной семье живется хорошо. Благоустроенный дом. С газом, водой, отоплением, всеми удобствами. Старую печь решили сразу разобрать. Теперь дом Белокопытовых – это три спальни, зал, кухня, ванная комната и туалет. Во дворе хороший подвал, сарай и даже баня. В окрестностях - большой огород. Новоселы, кстати, уже приобрели двух поросят. А по весне перевезут по новому адресу и кур.- В Новых Бобовичах нам понравилось, - говорит Мария. - Местные жители нас хорошо встретили, старшие дети пошли в новую школу. Пока отзывы самые хорошие. Причем мне уже предложили работу в местном агрохолдинге. Вакансий две - доярка и телятница. Как только подрастет младший сынок, обязательно выйду на работу.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».