Огромные очереди за талонами наблюдали в брянских поликлиниках в рабочий день 2021 года – понедельник, 11 января. Самую внушительную сфотографировали очевидцы в медучреждении №7 по улице Молодой Гвардии в Бежицком районе. Снимок опубликовали в соцсетях.Из опубликованного поста следует, что пациенты не соблюдают социальную дистанцию, о которой твердят в пандемию коронавируса. Это же подтверждает прикрепленная фотография. Видно, что в холле столпились десятки человек.«Запись через электронную регистратуру не работает, сгоняют всех с 17.00 до 19.00 за талонами, люди занимают очередь с 15.00. Дурдом, никакой дистанции нет, не температуру не меряют, только руки пшыкают», - возмущается горожанка Анна.Аналогичную ситуацию 11 января наблюдали в других поликлиниках города. Например, в 4-й Советского района.Действительно ли невозможно расписаться к специалистам через портал медицинских услуг «На прием инфо»? Оказалось, да. Так, 12 января корреспондент «Комсомолки» попытался взять талон к терапевту. Но на сайте не оказалось записи к специалистам вообще. Исключение - фельдшер. Ситуацию прокомментировали в горполиклинике №5 Фокинского района.- Из-за пандемии коронавируса поликлиника обслуживает преимущественно пациентов, которым требует экстренная или неотложная медицинская помощь. За талонами следует приходить лично и заранее. И рассказать о своей проблеме сотруднику регистратуры. Надеемся, что в скором времени ситуация изменится. И портал заработает полноценно.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».