В Брянской области на час ночи 12 января 2021 года коронавирусом заболели 188 жителей. Выздоровели 215 пациентов, новых смертей не произошло.В целом с начала пандемии в регионе у 25312 человек подтвердили диагноз, вылечились 22855 жителей области, умерли 218 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2157 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 380935 раз.Новые случаи зафиксировали в 17 городах и районах. В лидерах по приросту заболеваемости – Злынковский район (40), Брянск (32), Выгоничский (23), Дубровский (18) и Суземский (18) районы.В областном центре продолжили рейды на так называемых безмасочников. За последние 11 дней проверяющие обошли 222 магазина, кафе, салона красоты и торговых центра. К административной ответственности привлекли 16 человек.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».