Ухудшение погодных условий ожидают в Брянской области в ближайшие часы. Непогода придет в регион уже с 21.00 среды, 6 января. И продлится, ориентировочно, сутки. Об этом со ссылкой на брянский Гидрометцентр сообщили в пресс-службе регионального управления автомобильных дорог.Согласно прогнозу, неблагоприятные погодные условия ожидают Брянщину до девяти часов вечера 7 января. Так, на территории региона выпадут осадки – снег, мокрый снег. Днем пройдут дожди со снегом. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица, плюс налипание мокрого снега.Ветер будет дуть восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до минус пяти. Днем – от трех градусов мороза до двух тепла.– В результате таких погодных условий возрастает вероятность возникновения происшествий, связанных с ДТП, – предупреждают в брянском Главке МЧС. – Также возможны пробки на дорогах, обрывы линий связи и электропередач, задержки в работе транспорта и авиации, падения слабоукрепленных конструкций.А потому автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим во время движения, дистанцию и ПДД в целом.– В случае затруднения дорожного движения из-за погодных условий обращаться следует за помощью по телефонам экстренных служб, – подытожили в надзорном ведомстве.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».