В Брянске назвали места платного тестирования на коронавирус. В праздничные дни пройти тестирование на ковид можно в трех медицинских учреждениях. Об этом рассказали в региональном департаменте здравоохранения.С сегодняшнего дня, 4 января, начали прием в Брянской областной инфекционной больнице. В этом же медучреждении можно сдать анализ 5 и 9 января.В Брянском клинико-диагностическом центре тестирование пройти можно 5, 6 и 9 января. Кроме этого, 5 января прием пациентов для сдачи платного анализа на ковид будет вести Брянский областной центр СПИД.Более полную информацию о тестировании на коронавирус в праздничные дни можно получить на сайтах данных медицинских организаций.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».