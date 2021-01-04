Известный брянский шахматист Ян Непомнящий под самый новый год победил в 73-м Чемпионате по шахматам среди мужчин. Соревнования прошли в Центральном доме шахматиста имени Михаила Ботвинника в Москве.Ян Непомнящий набрал 7,5 очков из 11,2 и обошел всех своих соперников, рассказали в Брянском городском спортивном комбинате «Спартак».Новый чемпион России начинал играть в брянском шахматном клубе «Спартак» в Фокинском районе. В семь лет он уже обладал первым разрядом, а через год стал кандидатом в мастера.В ушедшем 2020 году Ян Непомнящий перечислил брянским медучреждениям свой гонорар, полученный за благотворительный онлайн-турнир «Сборная России». Поддержку шахматиста получили Брянская городская поликлиника №4 и Климовская центральная районная больница.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».