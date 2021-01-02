В Почепе Брянской области 2 января 2021 года из реки Судость водолазы брянского пожарно-спасательного центра подняли тело мужчины 1956 года рождения. Причины его гибели сейчас устанавливаются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.В главном управлении регионального МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдать осторожность и не выходить на подтаявший лед. Безопасным для человека может быть лед толщиной от семи сантиметров в пресной воде и от 15 сантиметров в соленой. Если температура воздуха держится выше ноля в течение трех дней, то прочность льда снижается на четверть.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».