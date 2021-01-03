В Брянской области на час ночи 3 января 2021 года коронавирусом заболели 23544 человека, вылечились 21648 пациентов. От ковида умерли 216 жителей региона. За минувшие сутки инфекцию подтвердили у 201 человека. Выздоровели 82 заболевших, новых смертей не зафиксировали.В Брянске и в Брянском районе выявили по 67 новых случаев коронавируса. В Карачевском и Навлинском районах на учет поставили по 15 новых заболевших. В Комаричском районе болезнь подтвердили у 11 человек. Всего ковид за минувший день обнаружили в 13 городах и районах Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».