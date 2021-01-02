В Брянске задержали 32-летнюю ранее не судимую местную жительницу. Ее подозревают в убийстве знакомого.Предварительно установлено, что вечером 30 декабря 2020 года нетрезвая женщина в квартире своей матери по улице Харьковской нанесла несколько ножевых ударов в голову и грудь своему знакомому. От ран потерпевший скончался на месте происшествия.Подозреваемой уже предъявили обвинение в убийстве. Женщину заключили под стражу. Расследование продолжается, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».