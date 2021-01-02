В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 2 января 2021 года. За минувшие сутки коронавирусом заболел 201 житель региона. Выздоровели 82 пациента, новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 23544 человек подтвердили диагноз, вылечились 21648 жителей области, умерли 216 пациентов.В Брянске и в Брянском районе выявили по 67 новых случаев коронавируса. В Карачевском и Навлинском районах на учет поставили по 15 новых заболевших. В Комаричском районе болезнь подтвердили у 11 человек. Всего ковид за минувший день обнаружили в 13 городах и районах Брянской области.Карта распространения коронавируса в Брянской области на 2 января 2021 года:— Брянск – 9370 (+67)— Брянский район – 3052 (+67)— Дятьковский район – 986— Карачевский район – 779 (+15)— Клинцы – 605— Комаричский район – 600 (+11)— Жуковский район – 553— Трубчевский район – 554 (+2)— Стародубский район – 547— Выгоничский район – 497— Брасовский район – 491 (+6)— Новозыбков – 481 (+3)— Унечский район – 438 (+1)— Навлинский район – 442 (+15)— Сельцо – 381— Фокино – 370— Климовский район – 348 (+2)— Погарский район – 333— Мглинский район – 316 (+6)— Почепский район – 309— Клинцовский район – 301— Дубровский район – 295— Суземский район – 275— Клетнянский район – 222 (+1)— Гордеевский район – 195— Красногорский район – 169— Суражский район – 166 (+5)— Севский район – 133— Злынковский район – 131— Жирятинский район – 96— Рогнединский район – 58— Иногородние – 51.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».