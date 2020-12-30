В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 30 декабря 2020 года. За минувшие сутки коронавирусом заболели 203 жителя региона. Выздоровели 291 пациентов, новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 22938 человек подтвердили диагноз, вылечились 20910 жителей области, умерли 216 пациентов.Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Брянске. Здесь за сутки болезнь подтвердили у 72 человек, в Выгоничском районе – у 26 человек. В Комаричском районе заболели 23 жителя, в Брянском – 22, в Брасовском – 16. Всего ковид за минувший день обнаружили в 18 муниципалитетах.Карта распространения коронавируса в Брянской области на 29 декабря 2020 года:— Брянск – 9178 (+72)— Брянский район – 2916 (+22)— Дятьковский район – 947— Карачевский район – 761 (+7)— Клинцы – 596— Комаричский район – 579 (+23)— Жуковский район – 529— Трубчевский район – 547(+3)— Стародубский район – 544— Новозыбков – 477 (+2)— Выгоничский район – 494 (+26)— Унечский район – 432— Брасовский район – 476 (+16)— Навлинский район – 417 (+12)— Сельцо – 381 (+1)— Фокино – 370 (+1)— Климовский район – 344— Погарский район – 332 (+3)— Мглинский район – 308 (+4)— Почепский район – 308 (+5)— Клинцовский район – 293— Дубровский район – 271 (+2)— Суземский район – 274 (+1)— Клетнянский район – 219— Суражский район – 159— Гордеевский район – 171(+2)— Красногорский район – 151— Злынковский район – 131— Севский район – 133 (+1)— Жирятинский район – 95— Рогнединский район – 54— Иногородние – 51.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».