В Брянской области в среду, 30 января, до 21.00 прогнозируют мокрый снег, дождь, на дорогах гололедицу. Гидрометцентр в течение дня обещает облачность с прояснениями, местами туман.Будет дуть юго-восточный ветер от 7 до 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет колебаться от минус четырех до плюс одного градуса по Цельсию. Днем воздух прогреется от нуля до плюс пяти градусов.При таких погодных условиях возможны чрезвычайные происшествия на дорогах. Водителей и пешеходов просят соблюдать осторожность, рассказали в пресс-службе Управления автомобильных дорог Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».