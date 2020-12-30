В Брянской области продлили режим самоизоляции для пенсионеров старше 65 лет. Соответствующие изменения внесли в постановление областного правительства во вторник, 29 декабря. Пожилые брянцы должны оставаться в своих домах или дачах.Ограничения будет действовать, как минимум, до 17 января.- Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, - говорят в оперативном штабе. - Это же касается медицинских работников.Постановление вступит в силу 4 января 2021-го.Отметим, ограничения для брянцев возрастной категории «65+» вводят не впервые. Только в декабре власти запретили им свободно перемещаться сначала до 20 числа, а затем - до 3 января. Это объясняют заботой о старшем поколении в пандемию коронавирусной инфекции. Ведь, как известно, именно пенсионеры находятся в группе риска – по тяжести протекания заболевания и летальности.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».