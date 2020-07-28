Брянскэнерго определило победителей конкурса «ЛЭП как искусство»

В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итога конкурса «ЛЭП как искусство», в котором могли принять участие жители Брянской области. Его цель - визуальное воплощение в сетевых объектах региона ключевых символов и важнейших событий истории Брянщины и внедрение промышленной эстетики в существующие объекты электросетевой структуры региона.

Конкурс был приурочен к празднованию 100-летнего юбилея со дня принятия плана ГОЭЛРО, одним из проектов которого было строительство и ввод в эксплуатацию Брянской ГРЭС. Он проводится в рамках выполнения мероприятий, предусмотренных концепцией «Цифровая трансформация 2030» ПАО «Россети», которая реализует комплексную программу по созданию и установке в столицах регионов своей деятельности объектов электросетевой инфраструктуры, во внешнем облике которых будут воплощены символы истории и региональной идентичности этих территорий.

Конкурс вызвал большой интерес среди жителей региона. Для рассмотрения на суд конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители Брянскэнерго, было представлено около тридцати работ, выполненных конкурсантами разных возрастов. В итоге первое место заняла работа учащегося МБОУДОД «Брянская детская художественная школа» Антона Яранова - «Пересвет». Второе место присуждено тридцатитрехлетнему Виталию Короткому за проект «Ракета», третье – ученице МБОУДОД «Брянская детская художественная школа» Анастасии Морозовой, представившей композицию опоры, неотъемлемой частью которой является древнерусский сказитель Боян. Победители будут награждены благодарственными письмами и ценными призами.