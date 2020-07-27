2020-07-27T18:53:07+03:00
Общество

В Брянской области не вернут снятые ограничения

Главный санитарный врач Брянской области прокомментировала вероятность их возвращения
Максим РЯБЦЕВ
Поделиться:
На протяжении девяти недель, начиная с 24 мая, еженедельно отмечают снижение числа заболевших.На протяжении девяти недель, начиная с 24 мая, еженедельно отмечают снижение числа заболевших.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Изменить размер текста:

Несколько брянских средств массовой информации написали о возможном возвращении снятых коронавирусных ограничений. Такой вывод они сделали из-за того, что коэффициент распространения коронавируса в регионе немного подрос. 27 июля эта цифра превысила единицу. Главный санитарный врач Брянской области Людмила Трапезникова назвала эти домыслы безграмотными, рассказал сайт «Брянские новости».

На протяжении девяти недель, начиная с 24 мая, еженедельно отмечают снижение числа заболевших. Специалисты называют главным показателем среднесуточный темп прироста заболевших за две недели. Эта цифра в Брянской области постепенно уменьшается, сейчас она равна 0,4, а изначально достигала 3,9.

Полмесяца назад еженедельно заболевало 229 человек, за минувшую неделю – 181. Эту характеристику эпидемиологического процесса Людмила Трапезникова назвала самой объективной, а ежедневные изменения цифр не отражают состояние дел в полной мере.

− Эпидемиология − наука точная, она не терпит дилетантского подхода, − сказала Людмила Трапезникова. − В целом у меня настроения позитивные. Радует то, что недельная заболеваемость снижается, хотя были сняты уже многие ограничения.

Также главный санитарный врач Брянской области напомнила, что вирус до сих пор есть на территории региона. Поэтому необходимо соблюдать правила гигиены: использовать личные предметы обихода, избегать большого скопления людей, держать социальную дистанцию.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Брянской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Брянской области с 27 июля разрешили массовые мероприятия
В ДТП на проспекте Московском в Брянске перевернулась иномарка
Жителя Брянской области будут судить за взятку полицейскому
В Брянской области будут судить бывшего полицейского за подлог
В Брянской области с 27 июля возобновили работу МФЦ
В Брянской области спасли аиста при помощи бензопилы
За вывоз отвечаем!
Из-за поддельной молочки в брянских соцучреждениях завели 4 уголовных дела
В Брянской области при строительстве водозабора допустили нарушения
В брянских колониях установят терминалы для видеосвязи для заключенных
БМЗ оказал помощь родителям будущих первоклассников
Жителя Брянской области будут судить за распространение наркотиков
В Брянской области коэффициент распространения коронавируса стал больше единицы
Брянские полицейские ищут свидетелей смертельной аварии
Больше 2,5 миллиона рублей перевели жители Брянской области мошенникам
В Брянске собрали больше тысячи подписей за сохранение троллейбусов
В Брянской области коронавирусом заболели еще 24 человека
Три человека пострадали при столкновении двух иномарок под Брянском
Под Брянском освятили восстановленный храм
В Почепе в ДТП погиб водитель мопеда
В Брянске с 27 июля заработала областная библиотека
В Брянске водитель "Яндекс.такси" врезался в столб
Карачевской ЦРБ закупили недостающее оборудование для аппарата УЗИ
Сенатором от Брянской области может стать либерал Вадим Деньгин
"Спортмастер" возобновит работу в Брянске в августе