В Брянской области не вернут снятые ограничения

Несколько брянских средств массовой информации написали о возможном возвращении снятых коронавирусных ограничений. Такой вывод они сделали из-за того, что коэффициент распространения коронавируса в регионе немного подрос. 27 июля эта цифра превысила единицу. Главный санитарный врач Брянской области Людмила Трапезникова назвала эти домыслы безграмотными, рассказал сайт «Брянские новости».

На протяжении девяти недель, начиная с 24 мая, еженедельно отмечают снижение числа заболевших. Специалисты называют главным показателем среднесуточный темп прироста заболевших за две недели. Эта цифра в Брянской области постепенно уменьшается, сейчас она равна 0,4, а изначально достигала 3,9.

Полмесяца назад еженедельно заболевало 229 человек, за минувшую неделю – 181. Эту характеристику эпидемиологического процесса Людмила Трапезникова назвала самой объективной, а ежедневные изменения цифр не отражают состояние дел в полной мере.

− Эпидемиология − наука точная, она не терпит дилетантского подхода, − сказала Людмила Трапезникова. − В целом у меня настроения позитивные. Радует то, что недельная заболеваемость снижается, хотя были сняты уже многие ограничения.

Также главный санитарный врач Брянской области напомнила, что вирус до сих пор есть на территории региона. Поэтому необходимо соблюдать правила гигиены: использовать личные предметы обихода, избегать большого скопления людей, держать социальную дистанцию.

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