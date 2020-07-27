В Брянске в центре города дважды спасли ястреба. Первый раз дикая птица залетела в подъезд двухэтажного дома на улице Советской. Это случилось в воскресенье, 26 июля. Жильцы позвонили спасателям.

Сотрудники МЧС приехали, осторожно поймали птицу. Ястреба выпустили на свободу подальше от жилых кварталов.

Но на следующий день птицу заметили в районе Кургана Бессмертия. Горожане вновь набрали номер "112". На этот раз спасатели связались с орнитологом и передали ястреба ему.

Фото: "Типичный Брянск".

- Птица выглядела здоровой, - рассказали "КП-Брянск" в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Когда спасатели выпустили его, он быстро от них улетел. Второй раз хищника даже заметили с добычей. Получается, он самостоятельно может добывать себе пищу. И его жизни ничего не угрожает.

Спасение ястреба в Брянске 26 июля 2020 года.26 июля 2020 г. спасатели дежурного звена поисково-спасательного отряда Брянска вызволили из плена ястреба. Что случилось, и как этот пернатый хищник оказался внутри 2-х этажного многоквартирного дома на Советской улице, неизвестно. Залетевшую в подъезд птицу осторожно поймали и отпустили на свободу вдали от жилых кварталов. Так была спасена ещё одна маленькая птичья жизнь!

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