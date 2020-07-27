2020-07-27T16:59:16+03:00
Общество

В Брянской области отметят День Крещения Руси

Основные торжества пройдут во Владимирском храме в поселке Октябрьский
Марина АНТОНОВА
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Храм в Октябрьском - единственный, посвященный крестителю Руси князю Владимиру.Храм в Октябрьском - единственный, посвященный крестителю Руси князю Владимиру.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянской области во вторник, 28 июля, будут отмечать День Крещения Руси. Праздничные богослужения пройдут во всех церквях региона. Но основные торжества развернуться во Владимирском храме в поселке Октябрьский, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Это единственный храм на территории Брянской епархии, посвященный крестителю Руси князю Владимиру.

Храмовый комплекс в Октябрьском открыли недавно. В год 1025-летия Крещения Руси в 2013 году митрополит освятил закладной камень. На месте будущего храма установили поклонный крест. До этого в Октябрьском никогда не было церкви.

В 2015 году завершилось строительство храмовых построек. Кроме Владимирского храма здесь возвели летний храм в честь княгини Ольги. 20 августа 2017 года их освятил митрополит Александр.

Владимирский храм увенчан двумя куполами, изготовленными в Волгодонске. Иконостас выполнен из камня. Колокола отлили в Воронеже. Каждый из них - именной. На территории разбили фруктовый сад, установили детскую площадку с фонтаном и спортивными снарядами.

Иконостас изготовлен из камня. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Иконостас изготовлен из камня.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В День Крещение Руси праздничная служба начнется в храме в девять часов утра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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