Карта распространения коронавируса в Брянской области на 24 июля 2020 года
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 24 июля 2020 года. По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе достигло 7164 человек.
За сутки COVID-19 диагностировали еще у 23 жителей области. Диагноз сняли у 34 пациентов. От болезни за все время эпидемии скончались 35 человек.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Брянске (20). По одному эпизоду заболевания обнаружили в Брянском, Карачевском и Навлинском районах.
Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:
— Брянск – 2999 (+20)
— Брянский район – 536 (+1)
— Дятьковский район – 405
— Карачевский район – 300 (+1)
— Унечский район – 270
— Сельцо – 239
— Новозыбков – 179
— Погарский район – 179
— Жуковский район – 159
— Фокино – 148
— Стародубский район – 148
— Климовский район – 139
— Клинцы – 139
— Трубчевский район – 133
— Мглинский район – 121
— Почепский район – 120
— Выгоничский район – 106
— Клетнянский район – 95
— Навлинский район – 90 (+1)
— Брасовский район – 86
— Суражский район – 72
— Дубровский район – 79
— Комаричский район – 67
— Суземский район – 64
— Красногорский район – 62
— Гордеевский район – 55
— Клинцовский район – 44
— Жирятинский район – 36
— Севский район – 35
— Рогнединский район – 22
— Злынковский район – 22
— Иногородние – 15.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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