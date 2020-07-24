2020-07-24T12:32:26+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 24 июля 2020 года

Названы районы в Брянской области с новыми случаями коронавируса, карта распространения на 24 июля 2020 года
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: Статистика Яндекса.Фото: Статистика Яндекса.
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В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 24 июля 2020 года. По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе достигло 7164 человек.

За сутки COVID-19 диагностировали еще у 23 жителей области. Диагноз сняли у 34 пациентов. От болезни за все время эпидемии скончались 35 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Брянске (20). По одному эпизоду заболевания обнаружили в Брянском, Карачевском и Навлинском районах.

Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:

— Брянск – 2999 (+20)

— Брянский район – 536 (+1)

— Дятьковский район – 405

— Карачевский район – 300 (+1)

— Унечский район – 270

— Сельцо – 239

Новозыбков – 179

— Погарский район – 179

— Жуковский район – 159

Фокино – 148

— Стародубский район – 148

— Климовский район – 139

Клинцы – 139

— Трубчевский район – 133

— Мглинский район – 121

— Почепский район – 120

— Выгоничский район – 106

— Клетнянский район – 95

— Навлинский район – 90 (+1)

— Брасовский район – 86

— Суражский район – 72

— Дубровский район – 79

— Комаричский район – 67

— Суземский район – 64

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 55

— Клинцовский район – 44

— Жирятинский район – 36

— Севский район – 35

— Рогнединский район – 22

— Злынковский район – 22

— Иногородние – 15.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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