Карта распространения коронавируса в Брянской области на 23 июля 2020 года

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 23 июля 2020 года. По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе достигло 7141 человека.

За сутки COVID-19 диагностировали еще у 25 жителей области. Диагноз сняли у 91 пациента. От болезни за все время эпидемии скончались 35 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Дубровском районе (10) и в Брянске (8).

Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:

— Брянск – 2979 (+8)

— Брянский район – 535

— Дятьковский район – 405

— Карачевский район – 299

— Унечский район – 270

— Сельцо – 239

— Новозыбков – 179

— Погарский район – 179 (+1)

— Жуковский район – 159

— Фокино – 148 (+3)

— Стародубский район – 148 (+1)

— Климовский район – 139

— Клинцы – 139 (+2)

— Трубчевский район – 133

— Мглинский район – 121

— Почепский район – 120

— Выгоничский район – 106

— Клетнянский район – 95

— Навлинский район – 89

— Брасовский район – 86

— Суражский район – 72

— Дубровский район – 79 (+10)

— Комаричский район – 67

— Суземский район – 64

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 55

— Клинцовский район – 44

— Жирятинский район – 36

— Севский район – 35

— Рогнединский район – 22

— Злынковский район – 22

— Иногородние – 15.

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