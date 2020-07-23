2020-07-23T09:26:22+03:00
Ростелеком

День Военно-Морского Флота во всех подробностях — только в видеосервисе Wink

Видеосервис Wink компании «Ростелеком» стал генеральным партнером концертной программы Дня Военно-Морского Флота России.
Андрей БЕЛОВ
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Фото: «Ростелеком».Фото: «Ростелеком».
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Видеосервис Wink компании «Ростелеком» стал генеральным партнером концертной программы Дня Военно-Морского Флота России, который будет отмечаться в онлайн-режиме 26 июля в Санкт-Петербурге. Только в Wink покажут в прямом эфире весь многочасовой концертный марафон «Под Андреевским флагом», в котором примут участие ансамбль имени А. В. Александрова, Гарик Сукачев, группа «Чиж и Ко» и другие популярные исполнители.

«Мы рады, что День Военно-Морского Флота из Санкт-Петербурга благодаря участию нашей компании и видеосервису Wink распространится буквально на всю страну, на все устройства. Этот праздник никого не может оставить равнодушным — морская романтика близка всем без исключения. Изюминкой дня будут музыкальные поздравления от любимых коллективов и исполнителей — полную версию концертной программы в федеральном масштабе покажет только Wink. Очень хочется, чтобы жители всех регионов могли почувствовать гордость за военный флот, приобщиться к мощной энергетике и праздничному настроению, которые охватывают в этот день морскую столицу России», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

26 июля Wink сделает «Всё ТВ» главным военно-морским телеканалом России. Помимо выступлений музыкантов на протяжении всего дня подписчиков Wink ждут виртуальный парад военных кораблей, захватывающие рассказы о четырех российских флотах, истории возведения морских крепостей — от Кронштадта до Владивостока, сюжеты о героях морских сражений и боевых кораблях, которым не было и нет равных в мире. Уникальные видеоматериалы с использованием 3D-графики, которая соединяет прошлое и настоящее, представят в партнерстве с «Ростелекомом» исследователи и популяризаторы военно-морской истории — команда проекта World of Warships (партнеры эксклюзивного тарифного плана «Игровой» для онлайн-игроков, который предлагает «Ростелеком»).

Концертный марафон на «Всё ТВ» стартует в 14:30. Первым с Днем ВМФ зрителей поздравит Центральный концертный образцовый оркестр имени Н. А. Римского-Корсакова ВМФ России. Вместе с музыкантами оркестра выступят оперные певцы. Затем на сцену выйдет Ансамбль песни и пляски Западного военного округа. За время блокады Ленинграда артисты ансамбля дали свыше 2000 концертов, из них более половины — на передовой. Завершит дневную часть программы (начало в 16:00) Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Во время Великой Отечественной войны ансамбль дал более 1500 концертов в действующих войсках. Песня «Священная война», которую сочинил основатель ансамбля, обрела силу молитвы и гимна и сегодня по-прежнему вызывает пронзительные чувства.

Фото: «Ростелеком».

Фото: «Ростелеком».

В 17:30 начнутся поздравления от рок-музыкантов. Откроет вечернюю программу одна из самых популярных, вечно молодых и истинно народных команд — Сергей Чиграков и группа «Чиж и Ко» с проверенными временем композициями. А в 19:30 зрителей ждет незабываемая встреча с композитором и музыкантом, дерзость и мощная энергетика которого завоевали миллионы сердец — Гарик Сукачев поздравит всех с Днем ВМФ России хитами, которые любят и поют поколения. Для всех, кто не сможет присоединиться к прямой трансляции, концерты с 28 июля будут бесплатно доступны в видеосервисе Wink.

Фото: «Ростелеком».

Фото: «Ростелеком».

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (30 000 позиций). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры. Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

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