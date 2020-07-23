2020-07-23T14:31:02+03:00
Общество

Ремонтные работы на Партизанской поляне под Брянском завершат до 1 августа

На реконструкцию выделили 33, 5 миллиона рублей
Марина АНТОНОВА
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Фото: правительство Брянской области.Фото: правительство Брянской области.
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Ремонтные работы на мемориальном комплексе «Партизанская поляна» под Брянском планируют завершить до 1 августа. Об этом говорили на выездом совещании 22 июля. До августа закончат дизайнерскую отделку помещений и благоустроят территорию вокруг музея.

В прошлом году комплекс отметил полувековой юбилей. Тогда же начались ремонтные работы в музее партизанской славы. Его площадь увеличится в два раза. Появится дополнительное место под хранилище, новые экспозиции, малый лекционный зал с кинопроектором, санитарно-бытовые помещения, соответствующие требованиям доступной среды, и лифт для инвалидов. Для музея приобрели новое оборудование за 5,5 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Всего за два года на ремонт потратили 33,5 миллиона рублей. В этом году было выделено 19,8 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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