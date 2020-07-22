2020-07-22T11:04:44+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 22 июля 2020 года

Названы районы в Брянской области с новыми случаями коронавируса, карта распространения на 22 июля 2020 года
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
Изменить размер текста:

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 22 июля 2020 года. По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе достигло 7116 человек.

За сутки COVID-19 диагностировали еще у 25 жителей области. Диагноз сняли у 69 пациента. От болезни за все время эпидемии скончались 35 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Брянске (9) и Выоничском районе (5).

Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:

— Брянск – 2971 (+9)

— Брянский район – 535 (+3)

— Дятьковский район – 405

— Карачевский район – 299 (+1)

— Унечский район – 270

— Сельцо – 239

Новозыбков – 179

— Погарский район – 178

— Жуковский район – 159

Фокино – 145

— Стародубский район – 147

— Климовский район – 139

Клинцы – 137

— Трубчевский район – 133

— Мглинский район – 121 (+1)

— Почепский район – 120

— Выгоничский район – 106 (+5)

— Клетнянский район – 95

— Навлинский район – 89 (+3)

— Брасовский район – 86 (+2)

— Суражский район – 72

— Дубровский район – 69 (+1)

— Комаричский район – 67

— Суземский район – 64

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 55

— Клинцовский район – 44

— Жирятинский район – 36

— Севский район – 35

— Рогнединский район – 22

— Злынковский район – 22

— Иногородние – 15.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Брянской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Брянской области задержали взяточника
ФГБОУ ВО "Брянский государственный технический университет"приглашает на обучение!
В брянской мэрии произошли кадровые перестановки
В Брянской области стал известен коэффициент распространения коронавируса
БЦСП «Мир звуков»: все необходимое для улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями
В Брянской области коронавирус подтвердили у 25 человек
В Брянске на дублере проспекта Московского сделают пешеходную дорожку
На вокзале Брянск-Орловский потребовали отремонтировать платформы
Аттракционы в парке в Новозыбкове не прошли проверку
В Брянске в ТЦ "Мельница" ночью случилось короткое замыкание
В Клинцах оправдали бывшего мэра Сергея Евтеева
В Брянске сломали ограждение для машин на проспекте Московском
В Брянске делают дорогу к новой школе №71 на старом аэропорту
В Брянске построят новый детский сад
В Брянской области будут судить виновника лесного пожара
Куда деть шины от машины?
В Брянске заасфальтировали двор по улице Горького
В Брянске сотрудники Росгвардии нашли пропавшего человека
ВТБ помогает бизнесу оптимизировать расходы по картам
Брянский сотрудник транспортной полиции спас человека
В Брянске перегородили проезд на дублере проспекта Московского
Президент РФ Владимир Путин наградил сенатора от Брянской области Сергея Калашникова орденом Почета за большой вклад в развитие парламентаризма
22 июля в Брянской области возможно ухудшение погоды
БМЗ отметил 147-летие
В Жуковке водитель мотоблока врезался в легковушку
Житель Брянска зарубил знакомую топором
Больше 150 брянских заключенных сыграли в шахматы
В Брянском лесу обитает 16 видов летучих мышей
Жители Локтя пожаловались на отсутствие уличного освещения