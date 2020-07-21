На досрочное завершение дороги на Советской в Брянске выделили 57 млн рублей

На досрочное завершение строительства дороги по улице Советской в Брянске выделили 57,3 миллиона рублей. Брянская область получит эти деньги в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Об этом рассказал глава региона на своих страницах в соцсетях.

"Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение выделить 20 регионам 6 миллиардов рублей, - пишет Александр Богомаз. - Брянская область оказалась в пятерке регионов ЦФО, которые получат денежные средства".

Дорогу на Советской обещают достроить уже в этом году. Работы проводят по программе "Жилье и городская среда". На строительство изначально выделяли 380 миллионов рублей. На улице сразу построили ливневую канализацию.

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