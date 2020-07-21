2020-07-21T15:29:18+03:00
Общество

На досрочное завершение дороги на Советской в Брянске выделили 57 млн рублей

Новую дорогу сдадут в этом году
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: Александр Богомаз, официальная страница.Фото: Александр Богомаз, официальная страница.
Изменить размер текста:

На досрочное завершение строительства дороги по улице Советской в Брянске выделили 57,3 миллиона рублей. Брянская область получит эти деньги в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Об этом рассказал глава региона на своих страницах в соцсетях.

"Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение выделить 20 регионам 6 миллиардов рублей, - пишет Александр Богомаз. - Брянская область оказалась в пятерке регионов ЦФО, которые получат денежные средства".

Дорогу на Советской обещают достроить уже в этом году. Работы проводят по программе "Жилье и городская среда". На строительство изначально выделяли 380 миллионов рублей. На улице сразу построили ливневую канализацию.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Брянске делают дорогу к новой школе
В Брянске построят новый детский сад
В Брянской области будут судить виновника лесного пожара
Куда деть шины от машины?
В Брянске заасфальтировали двор по улице Горького
В Брянске сотрудники Росгвардии нашли пропавшего человека
ВТБ помогает бизнесу оптимизировать расходы по картам
Брянский сотрудник транспортной полиции спас человека
В Брянске перегородили проезд на дублере проспекта Московского
Президент РФ Владимир Путин наградил сенатора от Брянской области Сергея Калашникова орденом Почета за большой вклад в развитие парламентаризма
22 июля в Брянской области возможно ухудшение погоды
БМЗ отметил 147-летие
В Жуковке водитель мотоблока врезался в легковушку
Житель Брянска зарубил знакомую топором
Больше 150 брянских заключенных сыграли в шахматы
В Брянском лесу обитает 16 видов летучих мышей
Жители Локтя пожаловались на отсутствие уличного освещения