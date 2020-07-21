2020-07-21T16:20:56+03:00
Общество

В Брянской области возобновили работу поликлиники

В медицинские организации вернулись пациенты на плановые осмотры
Марина АНТОНОВА
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Очередь к врачу в поликлинике Володарского района. Фото: "Типичный Брянск".Очередь к врачу в поликлинике Володарского района. Фото: "Типичный Брянск".
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В Брянской области возобновили работу в обычном режиме поликлиники. В медицинские организации вернулись пациенты на плановые осмотры. Полностью восстановили электронную запись к врачам через интернет. Доктора направляют больных на плановые операции и госпитализации.

В поликлиниках сохранились лишь некоторые ограничения из-за коронавируса, сообщает ГТРК "Брянск". Все посетители должны быть в масках. На входе измеряют температуру и обрабатывают руки антисептиком.

В каждой поликлинике сохранилось по одной бригаде врачей-инфекционистов. Они выезжают на дом к больным коронавирусом, которые лечатся амбулаторно.

В женской консультации Советского района Брянска с 21 июля возобновилась электронная запись к врачам. Число талонов увеличили. А вот книгу для записей к врачу на неделю вперед пока возвращать не будут. Талон также можно получить рано утром в регистратуре.

Врачи готовы осуществлять и плановые диспансеризации и медицинские комиссии. Но пока порядок не определен. Будущие первоклассники медосмотры в этом году могут не проходить. В школы будут приезжать бригады врачей и проводить осмотры. Тогда же направят на прививки и пробу Манту.

Брянцы в социальных сетях уже успели опубликовать фотографии традиционных очередей в поликлиниках. Они вернулись вместе с пациентами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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