Более 250 объектов коммерческой недвижимости подключились к оптике «Ростелекома» в Брянской области

«Ростелеком» обеспечил телекоммуникационной инфраструктурой более 250 объектов коммерческой недвижимости (ОКН) в Брянской области. Оптику цифрового провайдера выбрали 108 торговых центров, 107 административных зданий, 16 бизнес-центров. С начала 2020 года подключено 10 объектов. «Ростелеком» инвестирует средства в проектирование и строительство телефонной канализации до коммерческой недвижимости, волоконно-оптических линий связи, установку телекоммуникационного оборудования, необходимого для оказания услуг собственникам и арендаторам на территории объектов. Вместе с тем цифровой провайдер выполняет работы по присоединению к системе обеспечения безопасности города, подключению к сетям оповещения МЧС России, строительству структурированной кабельной сети на территории ОКН.

Павел Зеленин, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Привлекательность коммерческой недвижимости возрастает, если на объекте есть инфраструктура для подключения цифровых услуг. Помимо традиционных сервисов, собственники и арендаторы используют наши решения, которые позволяют выстраивать новые каналы коммуникации с клиентами. Например, наша услуга “Wi-Fi радар” помогает предпринимателям формировать базу своих потенциальных клиентов, которую они могут использовать в маркетинговых кампаниях Яндекс.Директа, My Target, Facebook, Instagram. Система распознает и собирает MAC-адреса смартфонов, планшетов, ноутбуков. При этом исключаются идентификаторы смарт-часов, браслетов, навигаторов и прочей умной техники, которые непригодны для экспорта на рекламные площадки. Решение позволяет заказчикам отслеживать эффективность продаж, оценивать проводимые акции и покупательскую активность».

«Wi-Fi радар» собирает идентификаторы персональных устройств с включенным Wi-Fi в радиусе 50 метров, фиксируя расстояние до объекта. Аппаратная часть решения представляет собой классический роутер. Программная часть – комплекс решений для сбора MAC-адресов (идентификатор оборудования) и их фильтрации. Эта информация не является персональными данными, их обработка и использование производятся в соответствии с законодательством РФ. Сервис повышает продуктивность контекстной рекламы, а также позволяет направлять персональные предложения уже существующей клиентской аудитории.

Получить подробную информацию об услугах можно на сайте компании, а также в службе поддержки клиентов по номеру 8 800 200 30 00.