2020-07-20T15:45:26+03:00
Общество

В брянских лагерях отдохнут 5,5 тысячи школьников

Они заработали с 18 июля
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
В оздоровительных лагерях запрещены массовые мероприятия и родительские дни.В оздоровительных лагерях запрещены массовые мероприятия и родительские дни.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В брянских лагерях в этом году отдохнут 5,5 тысячи школьников. С 18 июля в регионе заработали принимать детей начали в загородных оздоровительных лагерях. Разрешили открыть 14 из них. С 20 июля заработали санатории и школьные лагеря.

В Брянской области открылись 415 школьных лагерей и девять лагерей санаторного типа, сообщают в пресс-службе областного правительства. Во всех организациях обязаны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Лагерь может быть заполнен только наполовину. В спальнях кровати должны стоить на расстоянии полутора метров. Все сотрудники и дети из одной смены приезжают в лагерь в один день. Перерыв между сменами составляет два-три дня.

Сотрудники допускаются к работе только после проведенного теста на коронавирус. Персонал пищеблоков должен работать в масках и перчатках. У ребят каждый день будут измерять температуру. Помещения будут убирать с помощью средств, эффективных против коронавируса.

В оздоровительных лагерях запрещены массовые мероприятия и родительские дни.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Квартиру с плесенью и мухами теперь не узнать: незнакомцы сделали «настоящий евроремонт» для матери четырех детей
Сибирячка воспитывает ребятишек в старом доме, жилье из-за сырости покрылось грибком. Узнав, в каких условиях живут малыши, посторонние люди скинулись на материалы
Новости 24