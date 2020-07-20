В брянских лагерях отдохнут 5,5 тысячи школьников

В брянских лагерях в этом году отдохнут 5,5 тысячи школьников. С 18 июля в регионе заработали принимать детей начали в загородных оздоровительных лагерях. Разрешили открыть 14 из них. С 20 июля заработали санатории и школьные лагеря.

В Брянской области открылись 415 школьных лагерей и девять лагерей санаторного типа, сообщают в пресс-службе областного правительства. Во всех организациях обязаны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Лагерь может быть заполнен только наполовину. В спальнях кровати должны стоить на расстоянии полутора метров. Все сотрудники и дети из одной смены приезжают в лагерь в один день. Перерыв между сменами составляет два-три дня.

Сотрудники допускаются к работе только после проведенного теста на коронавирус. Персонал пищеблоков должен работать в масках и перчатках. У ребят каждый день будут измерять температуру. Помещения будут убирать с помощью средств, эффективных против коронавируса.

В оздоровительных лагерях запрещены массовые мероприятия и родительские дни.

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