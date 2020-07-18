Коронавирус в Брянской области, последние новости на 18 июля 2020 года

В Брянской области по состоянию на час ночи 18 июля общее число заразившихся коронавирусом достигло почти семи тысяч человек.

За сутки инфекцию выявили у 31 человека, выздоровели 45 пациентов. Количество умерших осталось на прежнем уровне – 35. За время пандемии в регионе с опасной болезнью справились 5314 человек.

Постепенно понижается коэффициент распространения коронавируса, на сегодняшний день он равен 0,93. Это позволило снять ряд коронавирусных ограничений.

В области начали работать летние веранды ресторанов и кафе. Также открылись магазины площадью до 800 квадратных метров.

С 18 июля открываются детские оздоровительные лагеря. Этим летом они проведут две смены, каждая из которых сможет принять по 1700 детей и подростков. На 20 июля запланирован официальный ввод в эксплуатацию санаториев.

В Брянской области отменили самоизоляцию для лиц старше 65 лет. Также сняли обязательный 14-дневный карантин для приезжающих в регион.

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».